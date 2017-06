Fotos: ¿Qué pasó con la figura de Mariah Carey?

Las últimas imágenes de Mariah Carey (47) han generado gran repercusión. La diva fue fotografiada paseando por las calles de Barcelona, España, con un evidente cambio físico.

Con varios kilos de más, la estrella lucía una blusa transparente con un estampado animal print, pantalones ajustados y zapatos altos. El atuendo lo combinó con una cartera colorada.

La intérprete de "All I Want for Christmas Is You" no escatimó glamour en su día de compras por Barcelona, pero la elección de zapatos con taco aguja no fue la mejor decisión. Para no caerse y hacer un papelón frente a los turistas, Carey se aferró al brazo de un amigo.

Pero su nueva figura no ha sido el foco de atención, sino que el hecho de que estas fotografías se contradicen por completo con la apariencia que Carey exhibe en Instagram.

La diferencia entre unas fotos y otras, han hecho que los usuarios en redes sociales la vuelvan a acusar de utilizar en exceso el Photoshop y ocultar su verdadero cuerpo.

Por otro lado, Mariah Carey y el bailarín Bryan Tanaka se dieron una segunda oportunidad. Este regreso sucede dos meses después de su sonada ruptura y de un affaire fugaz que echó por tierra el compromiso de la cantante con el millonario James Packer.