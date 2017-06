Fotos: el palco vip de los ex funcionarios K que acompañaron a Cristina

Los organizadores del acto que encabezaó la ex presidenta Cristina Kirchner en el estadio de Arsenal para lanzar el nuevo frente Unidad Ciudadana dejaron libre toda una platea. Allí no podían ingresar los militantes. Ese fue el espacio reservado para los dirigentes que respaldan a la ex mandataria, más allá de que todavía no haya confirmado si se presentará en las próximas elecciones.

Ese lugar fue ocupado por, entre otros, el ex candidato presidencial por el Frente para la Victoria Daniel Scioli; el ex senador Aníbal Fernández; los diputado nacionales Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés Larroque, Máximo Kirchner, Héctor Recalde, Juliana Di Tullio, Mayra Mendoza, Axel Kicillof, Guillermo Carmona; el ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti, el ex ministro ministro de Defensa Agustín Rossi y su hija, Delfina, el diputado provincial Sergio Berni, y el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella.

Máximo Kirchner, acompañando a su madre, junto a a los intendentes Jorge Ferraresi y Patricio Mussi

También el titular del Partido Justicialista bonaerense, Fernando Espinoza, que aseguró que "hoy es el día del reencuentro y de la unidad, no solo del peronismo sino de toda la sociedad" y se quejó de que el presidente Mauricio Macri "está llevando adelante un ajuste brutal" y pronosticó que habrá "un voto castigo" en las elecciones legislativas.

En ese palco se ubicaron, ademas, el titular del PJ porteño, Víctor Santa María; los legisladores porteños Grabriel Fuks, Gabriela Alegre y José Campagnoli; los ex ministros Daniel Filmus; Carlos Tomada, Nilda Garré; la ex embajadora en Reino Unido Alicia Castro; el ex subsecretario general de la Presidencia Gustavo López, el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés; los radicales kirchneristas Leopoldo Moreau y Leandro Santoro; los sindicalistas Hugo Yasky y Omar Plaini; al igual que Aníbal Ibarra, Mariano West, Dulce Granados.

Entre los intendentes que ingresaron están el anfitrión Jorge Ferraresi (Avellaneda), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), Julio Pereyra (Florencio Varela), Patricio Mussi (Berazategui), Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa), Walter Festa (Moreno), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Pablo Zurro (Pehuajó), entre otros.

Cerca de las tres de la tarde, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, llegó al estadio de Arsenal y se ubicó en el palco junto a los dirigentes del kirchnerismo.