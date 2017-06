Video: masiva marcha por una "Justicia independiente" en Comodoro Py

Una multitud se concentró hoy frente a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, para criticar el funcionamiento de la justicia y reclamar cárcel a los corruptos.

La masiva movilización, convocada a través de redes sociales por representantes de diversos sectores, tuvo lugar justo a la misma hora en que la ex presidenta Cristina Fernández encabezaba su acto en el club Arsenal, en la ciudad bonaerense de Sarandí.

"Exigimos justicia, basta de impunidad", decía una mujer por altoparlante antes de las 15, hora de la convocatoria, frente a las rejas cerradas del edificio, a raíz del feriado nacional.



Con guantes y gorros, los manifestantes se fueron acercando hasta la sede de tribunales portando banderas argentinas y carteles contra la "justicia corrupta", entre otras consignas.

"Todos somos Nisman", decía un cartel hecho a mano adherido a una valla, al recordar al fiscal de la causa AMIA que apareció muerto el 18 de enero de 2015 con un balazo en la cabeza luego de denunciar a Cristina Fernández por encubrimiento a Irán en la causa por el atentado a la mutual judía.

Entre los presentes se pudo ver al diputado del PRO Waldo Wolff -uno de los que denunció que Nisman fue asesinado-, al dirigente y periodista Fernando Iglesias -identificado con la Coalición Cívica y activo defensor del gobierno en los medios de comunicación-, la abogada experta en corrupción Natalia Volosin y el economista José Luis Espert.

Quien se encargó de hablar con los medios fue una de las promotoras de la marcha, Marcela Campagnoli, secretaria de Educación de la municipalidad de Pilar, hermana del fiscal José María Campagnoli y aliada de la diputada Elisa Carrió, la gestora de Cambiemos que más fustiga a los jueces de Comodoro Py.

"No queremos que los jueces le permitan a los candidatos ampararse en sus fueros. El Congreso no es un aguantadero. Carlos Menem, Julio De Vido y los que van a entrar ahora. Queremos una justicia que investigue en tiempo y forma. Si estos jueces no tienen coraje de hacerlo, que se corran, que renuncien", disparo.

Y agregó que las críticas apuntan también al Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces porque "tampoco están dando respuestas".

A partir de las 15, lo que pareció una escasa convocatoria en un frío día feriado se transformó en un acto con cientos de personas y los presentes ocuparon la avenida Comodoro Py hasta la esquina de Antártida Argentina.

En primera fila se ubicó una mujer vestida de monja con anteojos negros y con una mochila, en alusión al ex secretario de Obras Públicas kirchnerista José López, detenido en Ezeiza desde hace un año luego de que tratara de ocultar bolsos con unos nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

También portaba una bolsa de residuos que aparentaba tener dinero con dos carteles que decían "Para Báez-Calafate" y "Físicos", en alusión a dólares en efectivo.

También había personas con carteles pidiendo "Jueces valientes y dignos", "Basta de fueros" o "Devuelvan el dinero".

Algunos entonaron "sí, se puede", en clara identificación con el gobierno de Mauricio Macri, que llegó a la Casa Rosada con ese slogan, y otros reclamaron la renuncia de la jefa de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, uno de los blancos del oficialismo por su papel en el kirchnerismo.

Un hombre mostraba un cartel que decía "Hagan cumplir la ley. Háganlo o váyanse", mientras que un grupo que lo rodeaba comenzó a entonar: "Queremos condenados".