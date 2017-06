CFK llamó a "ponerle un freno" al gobierno de Macri

La ex presidenta Cristina Fernández afirmó este martes que "hay que poner un freno" al Gobierno porque hay una "angustia de no llegar a fin de mes" y consideró que con "ellos no tenemos futuro".



"La gente tenía su vida organizada, podía organizar a fin de mes. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han venido a romper. Nos han desorganizando la vida", resaltó Fernández de Kirchner.



Además, aclaró: "Tenemos pasado, no nací de un repollo, pero con ellos no tenemos futuro, ese es el verdadero problema. Este presente de angustia de no llegar a fin de mes, no nos confundamos. Sepamos que es necesario poner un freno a este disparate, cómo nos pueden decir que nos van a endeudar por cien años".