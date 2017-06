Bauza: "Sampaoli nunca me llamó"

Ya en otra función, ahora como técnico de Emiratos Árabes, Edgardo Bauza parece no haber cerrado todavía la espina que le dejó su salida del seleccionado argentino. Y, en un mano a mano con TyC Sports, hasta le tiró un palito a su sucesor: “(Jorge) Sampaoli no me llamó y prefiero no hablar de este tema”.

El Patón, quien sostuvo que, más allá de cualquier inconveniente, “Argentina se va a clasificar al Mundial”, se acordó también de la última polémica conferencia de prensaque dio en su despedida como DT albiceleste, a mediados de abril. “Hubiese preferido no hacer la conferencia cuando me echaron”, dijo ya sin ocultar su fastidio. Y añadió, como conclusión: “Si no iba a la última conferencia, hubiese quedado peor”.

Por otra parte, con respecto a su presente en un fútbol tan lejano a sus orígenes, Bauza es optimista con su actual proyecto: “Llegamos sabiendo que era imposible meter a Emiratos en el Mundial. Nos focalizamos en la Copa Asia y la del Golfo”.