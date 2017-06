¿A quiénes afecta la falta de feriado puente en Mendoza?

El calendario de este año está exento de feriados puente, siete años después de que se implementara esta medida que, mientras los comerciantes festejan, perjudica al turismo. En Mendoza, por ejemplo, se trata de otra gota en el vaso de problemas económicos que enfrenta el sector, como la alta competitividad de Chile.

Este lunes fue el segundo día del año que no fue feriado puente -el anterior fue el viernes 26 de mayo- y hubo muchas consultas entre la población sobre si había que trabajar o no. La respuesta había sido anunciada en enero, a través de dos decretos nacionales que disminuían la cantidad de días no laborales, como una medida de ayuda a los comerciantes.

"Necesitábamos abrir, venimos con una actividad muy deprimida", precisó el presidente de la Federación Económica Mendoza (FEM), Adolfo Trípodi. Uno de los argumentos de los representantes de comerciantes es que no era necesario establecer feriado este lunes porque la gente no suele ir de vacaciones breves para esta fecha.

"Tuvimos un buen movimiento, a pesar del frío. Los principales factores fueron que el Paso estuvo cerrado y que el Estado depositó el aguinaldo antes del sábado", detalló Trípodi.

Por su parte, desde los rubros más cercanos al turismo, el impacto fue negativo. Marcelo Quercetti, titular de AEGHA (Asociación de Empresarios Gastronómicos, Hoteleros y Afines), explicó que a pesar de que el 20 de junio no suele ser de mucha productividad, sí hubiese ayudado un feriado puente.

"Teníamos el paso cerrado y estando tan cerca de las vacaciones de invierno, además de ser fin de mes, complican las cosas. Pero con la baja que hemos tenido en mayo y junio, habría servido en algo", añadió.

El panorama actual que observa el representante de AEGHA es que, con el fenómeno de los precios de Chile, aumenta la cantidad de turistas que llegan a Mendoza sólo a pasar la noche. A esto se suma que la llegada de los vuelos low cost también eliminó en parte esa necesidad de pernoctar en la provincia.

La presidenta del Ente Autárquico de Turismo, Gabriela Testa, explicó que la ocupación hotelera en estos días es de entre 45 y 50% y hubiese ascendido incluso hasta 10 puntos de haber tenido un lunes feriado.

"Es necesario encontrar un equilibrio para todos los rubros en este tema: hay que darle previsibilidad a los feriados. La tendencia actual es fraccionar las vacaciones; se dispone de menos días laborales en una época y se los distribuye en el año", detalló Testa.

A nivel nacional se trabaja en la idea de formar una ley para que se establezcan los feriados y no que dependa de un decreto -como pasó con Cristina Kirchner y Mauricio Macri-. Además, entre los posibles nuevos feriados que se estudian, los más destacables según Testa son el 11 de septiembre, impulsado por San Juan; el 23 de agosto, por el éxodo tucumano; y el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.