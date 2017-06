Jesús Contreras recibió el alta médica y volvió a la calle

Se van a cumplir dos meses desde que Jesús Contreras fue atacado por vándalos. Durante un mes y medio permaneció internado en el Hospital Lagomaggiore y este lunes, tras recibir el alta médica, decidió regresar a la calle, donde reside desde hace varios años.

Jesús necesitaba regresar a su lugar, a ese en el que encontró amigos, experiencias de vida, cosas buenas y no tanto. “La calle es su destino y es el sitio que elige para vivir”, aseguraron a El Sol Alejandro Verón, director de Contingencias, y Analía Correa, trabajadora social del Hospital Lagomaggiore.

Jesús y el respeto de su autonomía

La vida de Jesús no es nada fácil y no viene de hace dos meses, cuando fue atacado en la calle por un grupo de inadaptados, sino de antes. “Su historia personal es compleja y durante el tiempo que permaneció internado comprendimos que sobre su espalda hay mucho pesar”, contó Analía Correa, la trabajadora social que acompañó su proceso durante su internación en el Lagomaggiore.

“Hoy, la foto que se ve es que Jesús regresó a la calle, pero es necesario también abrir un poco más los ojos, porque durante todo este tiempo se pudo trabajar mucho con él. De hecho, el viernes recibirá su Documento Nacional de Identidad; pudo expresar pesares que tenía guardados en su corazón, una historia difícil que merece ser tenida en cuenta”, contó la profesional.

Correa dijo también que si bien Contreras es un paciente complicado, no lo es más que cualquier persona que está, como él, en situación de calle. Muchos creen que vivir en la calle es una elección de vida, no obstante, hay un trasfondo de esa decisión.

“Jesús tenía vínculos muy distantes con sus familiares, de hecho, con sus hijos aún siguen sin reconstruirlos. Sin embargo, durante su internación se acercaron familiares que lo acompañaron. Claro, estuvieron un tiempo y no regresaron, pero, al menos, se hicieron presentes”, dijo Correa.

La trabajadora social también refirió algo que es clave para entender la decisión de Jesús de regresar a la calle, y es que él sólo buscaba recuperar su libertad. “Es un hombre que no responde a reglas, a tiempos; él quería hacer la suya, eso lo refería siempre y finalmente así lo hizo”, expresó.

Ante la noticia de que Jesús volvía a la calle, este medio acudió al refugio donde solía vivir, en las inmediaciones del Parque Central. Al consultar sobre su presencia, la respuesta fue negativa. “No conozco a ningún Jesús, hace un mes vivo acá con mi familia. Me metí en este sitio porque estaba abandonado”, dijo un hombre que salió del pequeño espacio que solía habitar Jesús.

La otra opción era ir donde Jesús trabajaba, en calle Las Heras y Mitre, pero tampoco hubo buenos resultados.

Frente a esa decisión de Jesús, surge la pregunta ¿por qué el Estado no puede brindarle más contención? A lo que Correa respondió: “La Ley de Salud Mental establece que si no hay riesgo cierto inminente, no se puede obligar a ninguna persona a realizar nada en contra de su voluntad. Simplemente hay que crear buenos vínculos y acompañar, respetando siempre la autonomía del paciente, y eso fue lo que se hizo con Jesús”.

Se hizo lo que se pudo

Si hay algo que queda claro es que tanto las autoridades de Contingencias como las del Lagomaggiore hicieron lo que pudieron. Lo acompañaron en su rehabilitación y generaron puentes para lograr que este hombre, que hoy elige su libertad y la calle por sobre el bienestar social, saliera adelante.

“Cuando supe que le iban a dar el alta, fui al hospital a buscarlo, lo llevé a Contingencias y le insistí sobre la posibilidad de alojarse en REMAR para que tuviera una mejor vida. Allí se iba a tratar su adicción al alcohol, se lo iba a capacitar para lograr un trabajo, iba a tener un plato de comida diario, un techo, en definitiva, todo lo que una persona necesita para vivir dignamente, pero su respuesta fue contundente: ‘No quiero rendirle cuentas a nadie, quiero ser libre’”, contó Verón.

Los ofrecimientos no quedaron allí sino que también se le dio la posibilidad de alquilarle una habitación en una pensión, en calle Las Heras, cerca de donde él lava autos, y la negativa apareció nuevamente. Ante esto, el funcionario entendió que había agotado todas las instancias. Le entregó zapatillas, una campera, alimentos y se comprometieron a mantener el vínculo que habían logrado.

“La frustración está siempre en estos casos, pero también la satisfacción de saber que se abordó la problemática desde todos los puntos posibles. Hoy estamos conformes porque el día que Jesús nos necesite, sabrá que estamos, tanto personal del nosocomio como de Contingencias. Hoy, él decide seguir con su vida y vivirla a su manera; no hay más nada que hacer, sólo respetar su autonomía y su decisión”, concluyó Analía Correa.

La historia de Contreras llega a su fin, al menos en lo que a su estado de salud refiere. Hoy tendrá que regresar al Lagomaggiore para continuar con curaciones, el viernes recibirá su DNI y sólo dependerá de él el destino que le dará a su vida.