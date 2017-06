Los hermanos Hanson atacan a Bieber por "Despacito"

La famosa boy band de los 90's conformada por los hermanos Zac Hanson, Taylor Hanson e Isaac Hanson no se guardó nada cuando les pidieron que identificaran el remix de Justin Bieber de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee, durante una entrevista con Hit 107 FM en Australia.

Mientras jugaban el juego de ¿De quién es esa canción?, Zac admitió que nunca ha escuchado la nueva canción del Biebs, y según sus palabras, por una buena razón.

"¿Puedo decir que estoy complacido por no saber qué era eso?", preguntó retóricamente antes de añadir, "Prefiero tener cualquier enfermedad venérea, cada vez que Justin Bieber está cerca de mi o mis oídos… Me voy".

Pero las críticas no quedaron ahí. Él añadió, "Solo es una infección de oídos [Sus canciones] son terribles", mientras los demás Hason le seguían la corriente, "Es clamidia para mis oídos. Apesta".

Recientemente Fonsi defendió a Justin por no memorizarse sus versos, diciéndole a ABC News Radio, "No lo culpo por no sabérsela, y creo que debemos pasársela porque no es su principal idioma… No podemos esperar que de la nada se la sepa perfectamente".

Fuente: E!