Coldplay lanza "All I Can Think About Is You", un hipnótico single en el que no deja de lado el característico piano y su inconfundible sonido.

La canción forma parte de Kaleidoscope EP, que saldrá a la venta el 14 de julio en formato digital y el 4 de agosto en físico. Incluye una versión en directo del éxito junto a The Chains, grabada durante la presentación de la banda en Tokio.