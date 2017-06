Un llamado de atención y una muestra de los tiempos que corren. Las autoridades mendocinas deberán cambiar la metodología de trabajo a partir del desbaratamiento de una banda que traficaba cocaína y que tenía vínculos en Mendoza. Tal como informó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se están dando situaciones que, hasta hace poco, no estaban muy contempladas por los investigadores. Por ejemplo, que el paso limítrofe con Chile sea el camino elegido para introducir droga al país. Hasta ahora, la lógica había sido inversa y la mayoría de los procedimientos hechos en coordinación con las fuerzas chilenas estaban relacionados con la salida de los estupefacientes, pero no con el ingreso. A nivel local, la Policía de Mendoza ha hecho foco especialmente en el narcomenudeo. Quizá es el momento de coordinar con las agencias federales para establecer no ir solamente por el vendedor, sino buscar a los peces gordos que hacen de Mendoza una provincia de acopio y distribución.