Natacha Jaitt reveló otro audio hot de Diego Latorre

Cuando pensás que el #PuntitaGate ha calmado sus intensas aguas, Natacha Jaitt arremete publicando un nuevo audio de alto voltaje de Diego Latorre. “Yo me tengo que preparar para garchar con vos”, tiró el ex futbolista.

Si bien hasta el momento confirmó la relación y tiró algunos tiros por elevación al ex futbolista, la morocha tiene mucho más para contar, pero se lo está guardando para dar una entrevista a cambio de una alta suma de dinero.

Sin embargo, Natacha sorprendió a sus seguidores con otra “puntita”.

Al parecer, Diego Latorre bloqueó a la conductora de todas las redes, incluyendo WhatsApp. Enojada, la morocha salió con los tapones de punta.

“Pst @dflatorre ¿me bloqueaste en el whatsapp también? ¿Para que? Tipo cagón que sos. ¿No entendés que es peor para tu mentira lo qué haces?”, advirtió Jaitt en un tuit que luego borró.

Luego, Jaitt publicó un audio donde manda al frente al ex futbolista, con quien arreglaba un encuentro sexual.

“Yo salgo de casa aproximadamente los jueves para correr tipo 7.30. Si llego 5 minutos más tarde bancame, no me escribas porque estoy saliendo de casa y ahí no uso WhatsApp. Te dejo mensaje directo por Twitter“, dice Latorre.

Y agrega, mas emocionado: “El jueves estoy en tu casa. Un beso grande nena, preparate. Ya estás preparada. Yo me tengo que preparar para garchar con vos“, finalizó.

Escuchá el audio.

Besitos en la punta de la xotAH NO PARÁ. pic.twitter.com/SBatAVuRZr — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) June 20, 2017

¿Cómo seguirá esta novela?