Juana Viale hará la apertura del Aquadance en el Bailando

Pablo “Chato” Prada adelantó que Juana Viale hará la apertura del Aquadance en Bailando por un Sueño. Además, el productor le respondió al director de Educando a Nina, Mariano Ardanaz, quien criticó la terna que compartió con el director de ShowMatch. Para rematar, afirmó que no descartan a Natacha Jaitt para sumar al certamen.

“Juana Viale va a hacer la apertura del Aquadance”, reveló el productor de ShowMatch en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Ella es una gran bailarina y creo que puede hacer esa apertura porque nos quedamos con las ganas”, expuso.

Si bien en agosto de 2016 Juana aseguró que “No repetiría lo del Bailando” como participante, por estas horas la nieta de Mirtha Legrand expresó sus ganas de volver al certamen para algo en específico.

Por otra parte se refirió a los dichos del director de Educando a Nina, Mariano Ardanaz, quien, cuando le tocó recibir el galardón, criticó que en la terna “mejor director” se comparara un director de ficción con el director de un show como Bailando Por Un Sueño, refiriéndose concretamente a Alejandro Ripoll.

“Algunos directores de ficción arman esa diferenciación, no recuerdo como se llama ese director, pero tal vez si pasa por el lugar de Ripoll, no sé si puede dirigir un programa así”, cuestionó Prada en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Así, insistió en que “es el programa que más pone, y con la producción más grande de la televisión argentina. Es el programa más difícil de la televisión para dirigir, el trabajo de Ripoll es muy difícil, porque no tenés guión, no tenés un orden, no tenés nada”, enfatizó en comunicación con el ciclo radial Por Si Las Moscas. Y destacó que “y se ve un programa que va en vivo e impecable”.

En este sentido, aclaró que “lo que quiso decir creo que no lo quiso hacer con mala intención, pero sonó feo y es raro. Sino tienen que hacer una terna de directores de ficción, de directores de noticiero, y diferenciarlos y se hace larguísimo”, consideró al argumentar la forma en la que ternaron a los directores.

Por último, consultado, afirmó que no descartan a Natacha Jaitt, protagonista del escándalo de los Latorre, para el Bailando: “La verdad que nosotros hoy no lo pensamos, nunca descartamos absolutamente nada, pero no está en los papeles”.

Habrá que ver qué opina Yanina Latorre sobre una posible incorporación de Jaitt al bailando, donde ella también participa.