“Yo voy atrás de un modelo y no importa está o no Cristina”

“A esas leonas que son las primeras víctimas de esta nueva Argentina que empezó hace un año y medio. A toda la gente este gobierno dejó sin su fuente de trabajo. A ellos, mi cariño, mi respeto y mi emoción”, disparó la actriz desde el escenario.

A solas con Exitoina, Dupláa se refirió a las dificultades de hacer ficción en Argentina, la situación social de los discapacitados, las críticas que recibe por su ideología vinculada al kirchnerismo y sobre una posible presentación de Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones.

El regreso de CFK. “Yo a Cristina la quiero, la respeto como líder política, como transformadora de este país. Una gran líder y dirigente, pero yo voy atrás de un modelo. Si lo conduce ella, buenísimo, va a estar bien, siempre y cuando ese modelo sea el que impere en el país”.

Ficción. Sobre el éxito de La leona, la actriz y su trabajo con su marido consideró: “Nuestra vara siempre fue creciendo en materia de ficción. No nos conformamos con contar cualquier cuento. Por eso es que no hacemos mucho, seleccionamos bastante”.

Sin embargo plateó dificultades: “La televisión hoy en día es un negocio. Cada vez se quiere aportar menos para las producciones, se quiere gastar menos. Hay una masividad de programas que vienen de afuera que a los gerentes de programación les cuesta muy poca plata y la demanda monetaria que tiene una ficción no hay comparación. La gente quiere ver a sus actores en la televisión“.

“Es muy caro producir en la Argentina. Nos falta una ley industrial en la que podamos hacer más ficciones como en otro momento, en la época de Romay o cuando comenzaba Adrián (Suar)”, agregó.

Críticas políticas. La entrega de los Martín Fierro suele ser un momento especial para hacer reclamos directos a la Casa Rosada. Sin embargo, Dupláa consideró que este año “fue bastante sereno y políticamente correcto” y expresó su sensación de temor a ser críticos al Gobierno. “Es como que la gente tuviese cierto pudor o miedo o educación de no decir. Yo sentí eso“, consideró.

“Grieta hubo siempre. En los ’90 hubo un 53% de pobreza, la mitad era pobre. Si eso no es grieta, la grieta donde está. Cuando esa mitad de gente empieza a entrar al sistema se arma el quilombo, porque empiezan a tener

opinión, a reclamar cosas, y al que tiene el poder añejamente, no le gusta que le metan el dedito…”, destacó la actriz.

A su vez, la actriz reveló que no suele recibir insultos salvo una vez estando de viaje. “Fue una cosa agresiva, fea, estabamos con los chicos, una cosa horrible. Sino, la gente que se acerca te tira buena onda. En general nosotros andamos por el barrio, no andamos en determinados lugares donde sabemos que no nos van a ver bien”.

“Es parte del riesgo que uno asume cuando exterioriza una ideología. Soy una mujer feliz porque tengo una ideología y quiero un modelo de país determinado. Hay otra gente que solo odia“.

Quita de subsidios a los discapacitados. “Es el hilo cortandose por lo más débil siempre, desde que empezaron en el Gobierno. Inentendible. Nos fregamos los ojos y no lo podemos creer. Es parte de este modelo económico que la mayoría de la gente eligió“.