Así se jugará la última fecha del torneo: Newell's-Tomba, el martes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio hoy a conocer los días de disputa de los encuentros correspondientes a la trigésima y última fecha del torneo de Primera División, que se disputará entre el viernes 23 y lunes 26 de junio.

El puntero Boca Juniors recibirá a Unión de Santa Fe el domingo 25 de junio y ese mismo día jugará su escolta Banfield frente a Racing Club.

La programación completa de la fecha 30 es la siguiente:

Sábado 24 de junio:

Defensa y Justicia vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Pablo Echavarría

San Martín de San Juan vs Rosario Central, Silvio Trucco

Talleres de Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, Patricio Loustau

Domingo 25 de junio:

Boca Juniors vs. Unión de Santa Fe, Mauro Vigliano

Atlético de Rafaela vs. Sarmiento de Junín, Pedro Argañaraz

Banfield vs. Racing Club, Fernando Rapallini

Colón de Santa Fe vs. River Plate, Jorge Baliño

Lunes 26 de junio:

Aldosivi de Mar del Plata vs. Olimpo de Bahía Blanca, Juan Pablo Pompei

Huracán vs. Belgrano de Córdoba, Darío Herrera

Patronato vs. Atlético Tucumán, Ramiro López

Vélez Sarsfield- Temperley Fernando Echenique

Arsenal- Tigre Fernando Espinoza

Martes 27 de junio:

Independiente vs. Lanús, Germán Delfino

Estudiantes de La Plata vs. Quilmes, Héctor Paletta

Newell's Old Boys de Rosario vs. Godoy Cruz de Mendoza, Pablo Dóvalo.