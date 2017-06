Las marcas comienzan a pujar por McGregor previo al gran combate

Conor McGregor no usará el uniforme de Reebok para su combate de boxeo ante Floyd Mayweather, de hecho, lo más probable es que no use nada que tenga que ver con la marca.

El manager de McGregor, Audie Attar, comentó a través de The MMA Hour, que el irlandés se encuentra como agente libre, cuando el tema es sobre patrocinios.

“Hay muchas categorías con las que estamos negociando, marcas, incluyendo Reebok. Veamos cómo sale todo”, aseveró Attar. “Él (McGregor) es agente libre con libertad para patrocinios. Seguimos en discusiones con Reebok y otras marcas”.

Se estima que el irlandés obtenga una ganancia de aproximadamente 100 millones de dólares por subirse al ring con Floyd Mayweather, por lo que una buena gestión de patrocinio, pudiera sumar bien dinero a esa cantidad.

Los peleadores de UFC tienen la obligación de utilizar el uniforme de Reebok, además, tienen prohibido agregar a sus patrocinantes en cualquier actividad que tenga que ver con la organización. McGregor tiene la oportunidad de ganar más dinero con esta medida, al ser un combate ajeno al UFC.

Conor McGregor y Floyd Mayweather chocarán el próximo 26 de agosto en el T-Mobile Arena de Las Vegas.