Sigue la polémica por la implementación del videoarbitraje

El mediocampista del seleccionado chileno Marcelo Díaz aseguró hoy que el videoarbitraje (VAR) que comenzó con polémica en la Copa Confederaciones "le quita un poco la esencia al fútbol", aunque de otros sectores surgieron voces a favor de la nueva tecnología.

"Este sistema que se está implementando le quita un poco la esencia al fútbol. Se ve muy extraño porque no se puede celebrar un gol tranquilamente, sino que tenés que esperar una repetición o al árbitro", señaló el jugador de la "Roja".

"Si se va a implementar que se haga de buena forma y en beneficio del fútbol", exigió Díaz, uno de los referentes del representante sudamericano en la Copa Confederaciones que se disputa en Rusia desde el sábado pasado, al hablar hoy en rueda de prensa para analizar el triunfo del domingo por 2-0 ante Camerún.

El conjunto dirigido por el director técnico argentino Juan Antonio Pizzi fue uno de los que vivió -y sufrió- en carne propia la implementación del videoarbitraje (VAR) durante el debut ante el conjunto africano por el grupo A.

En el primer tiempo, el árbitro anuló un gol de Eduardo Vargas por posición adelantada, mientras que en el segundo se pidió para chequear si en el inicio de la jugada del gol convertido por el mismo futbolista no había offside de Alexis Sánchez.

El entrenador santafesino fue un poco más medido que su dirigido y pidió "tener paciencia, darle margen y ser comprensivos", ya que se trata de un "un proceso experimental".

Sin embargo, el ex entrenador de San Lorenzo apuntó que este nuevo "tipo de situaciones" influyen en "la desazón y en la parte emotiva" del futbolista y que aún deben "acostumbrarse".

Otro integrante de la selección chilena que se refirió a la tecnología fue el defensor Jean Beausejour, quien fue muy crítico.

"Faltó el show del entretiempo para que fuera fútbol americano", acusó, para agregar que "fue raro. Tengo una opinión particular, lo del line gol (si entra o no la pelota al arco) no tengo ningún problema, puede ser hasta beneficioso, pero se distorsiona el juego si se usa mucho, independientemente de si te beneficia o no".

En Portugal- México, el otro partido del domingo, el VAR también estuvo en el ojo de la tormenta y fue utilizado dos veces por el árbitro argentino Néstor Pitana.

El juez misionero anuló un gol de Portugal, campeón de Europa, por una posición adelantada del defensor Pepe y luego aprobó el tanto de Cedric Soares.

El entrenador de Portugal, Fernando Santos, aseguró que en ambos casos la aplicación del videoref fue "demasiado confusa. Hubo otra demora en nuestro segundo gol; seamos claros, siempre era en contra de los goles de nosotros", se quejó Santos.

Cedric Soares, el autor del segundo gol luso, fue algo ambiguo con la situación y optó por un discurso más cordial.

"Por un lado podemos decir que se torna el fútbol más justo pero por otro deberíamos chequear todos los errores del árbitro. Por eso seguramente es una cuestión polémica pero nosotros tenemos que respetar las reglas y hacer lo mejor con ellas", indicó el defensor portugués.

El entrenador del seleccionado mexicano, Juan Carlos Osorio, reconoció que en la reunión previa al certamen "no estaba convencido" del videoref pero aseguró después del partido "quedó demostrado el beneficio de la tecnología".

Por fuera de los protagonistas del certamen también surgieron opiniones sobre el videoref como la de Diego Armando Maradona, el capitán del equipo de las Leyendas de FIFA.

"Esto es para probar. Lo hablamos en la reunión que tuvimos los jugadores con (Gianni) Infantino. Cuando termine, haremos balance y hablaremos con Infantino, quien estaba preocupado por este tema pero la tecnología llegó al fútbol", dijo Maradona en una entrevista con TyC Sports.

Mientras tanto, el día posterior a la polémica que se generó en la jornada inaugural de la Copa Confederaciones, dos federaciones ya confirmaron que adoptarán el sistema a partir de la próxima temporada.

El director de la Federación Alemana de Fútbol, Ansgar Schwenken, aseguró que la Bundesliga "está preparada" para "activar el videoarbitraje".

A su vez, la liga surcoreana también adelantó que a partir del 1 de junio comenzará a utilizar la tecnología en los partidos de la Primera División.

En la previa de la Copa Confederaciones, el Director de Arbitraje de la FIFA, el suizo Massimo Busacca, defendió la puesta en funcionamiento del sistema tecnológico que ya se había probado en el Mundial de Clubes y en el Mundial Sub 20.

"Después de haber visto el VAR en acción en dos competiciones, creo que podemos asegurar que realmente se trata de una gran ayuda. Nuestro objetivo consiste en eliminar los errores claros, esos errores que la gente sigue recordando muchos años después. El fútbol nos lo pedía, y nosotros estamos tratando de comprender cómo la tecnología puede ayudarnos en las decisiones extremadamente difíciles", manifestó Busacca.