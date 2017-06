Incendio en Londres: ¿cuál es el estado de los edificios en Mendoza?

Hace una semana cuarenta camiones de bomberos y 250 efectivos lucharon contra el fuego en el complejo residencial londinense, Lancaster West Estate Tower Block, un edificio de viviendas sociales de 27 pisos. Frente a la situación surgió el interrogante acerca de ¿cómo están las construcciones en Mendoza?. Las autoridades de Capital, donde se concentra el mayor número de edificios, hasta la fecha existen 5 mil PH, refirieron a El Sol que son seguras y realizadas a conciencia.

“En Capital existe un sistema de prevención contra incendio de distintas características según el edificio. Desde hace seis o siete años a la fecha, los edificios son analizados no sólo en obras privadas sino que el estudio se hace en conjunto con Bomberos, de hecho, la aprobación preliminar, en cuanto al sistema contra incendios, lo hace Bomberos y el municipio adhiere a lo que ellos indican”, aseguró Mario Isgró, secretario de Infraestructura de Capital.

Respecto a las estructuras ya existentes, el funcionario refirió que si bien tienen normas de incendio de acuerdo a la época en que fueron construidos, con el tiempo también se les ha exigido una adecuación, según la tipología del edificio.

Otro de los factores que juega a favor de las construcciones realizadas en Mendoza, además del riguroso control, es que la Ciudad no posee distancias tan extensas como las que se registran en Londres, por lo que en caso de que ocurriese un siniestro de esta embergadura el auxilio de los Bomberos sería de inmediato.

“Por suerte no hay antecedentes históricos en la provincia de un hecho significativo como el de Londres que se cobró, hasta el momento, 58 vidas y cientos de personas resultaron heridas y creemos que jamás sucederán por la prevención de los propios edificios tienen, sumado a la cercanía existente a la estación de bomberos”, comentó Isgró.

Reglamentación vigente

A diferencia del edificio de Londres, conformado por 27 pisos, 120 departamentos, en Mendoza la mayor limitación para contruir edificios altos está dada por ser una provincia sísmica.

“En el código de la construcción no está permitida la realización de torres altas por la morfología de la Ciudad. Eso por añadidura sirve también para prevenir incendios”, explicó Isgró quien aseguró que los edificios existentes en Mendoza no superan los 16 pisos.

En cuanto a los controles que se realizan, el funcionario aseguró que son rigurosos. Empresas privadas se encargan de controlar los vencimientos de los matafuegos, en tanto, en caso de que el consorcio sea público, el responsable de él debe hacer lo mismo. También existe regulación y control en ascensores y escaleras, señalización de salidas de emergencias, entre otras medidas.

“Estamos muy pendientes del tema y hasta el momento las normas se cumplen muy bien”, aseguró Isgró, refiriendo también que los emplazamientos por prevenciones contra incendio se realizan en la aprobación del proyecto y, posteriormente, se hace el seguimiento en obra. En caso de que no esté bien no se otorga el final de obra y no se habilita.

Una tendencia en alza

Hoy Mendoza está siendo invadida de torres, tal como se ven en las grandes ciudades del mundo, la tendencia se instaló en la provincia. Según cifras otorgada del municipio, en Ciudad actualmente hay 5 mil PH (Propiedades Horizontales) las que suman unos 44 mil padrones o unidades.

Si bien existe esa modalidad, Isgró aseguró que no se puede construir edificios en cualquier sitio. “Hay lugares específicos que hay que tener en cuenta a la hora de construir. El código técnico más el código de uso son los que ordenan dónde construir y dónde no. Hay zonas donde no pueden haber edificios mayores a cierta altura y otras que sí, dependiendo de las dimensiones del terreno en las que se emplaza”, comentó Isgró.

“Hoy en la Ciudad lo que se pretende es condensar y en donde hay terrenos con casa muy antiguas (de adobe) se busca una renovación donde se puedan construir PH de un máximo de 4 a 7 pisos y que eso vaya produciendo una condensación lógica de Ciudad. Es decir, donde antes vivía una familia ahora vivirán siete. Esa proporción es la que resultaría óptima en nuestra capital”, reflejó el funcionario.

Nadie está exento

Frente a lo ocurrido en Londres, Gustavo Mercado, subcomisario, Jefe del Cuartel Central de Bomberos, aseguró: “Pese a no tener construcciones tan elevadas, nadie queda exento de que ocurra un siniestro de estas características. Un incendio se puede propagar con un revestimiento de polietileno (utilizado en Londres, material inflamable prohibido) pero también con una base de cemento. Los peligros son para todos por igual, lo importante es estar preparados y tener los edificios habillitados en condiciones”.

Respecto a cómo actuar ante una situación de esta envergadura, Mercado aseguró que recomienda la evacuación del edificio, en caso de estar preparado y haber tenido una capacitación, podría actuar con los extintores del edificio. Igual, lo ideal es esperar a que llegue al lugar personal especializado.