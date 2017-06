El PAMI quiere asegurar la atención en dos clínicas privadas con una medida judicial

Carlos Valcarcel, el responsable del PAMI en la provincia, aseguró que en las últimas horas se dispuso una medida judicial para asegurar la atención de los jubilados en las clínicas Sociedad Española de Socorros Mutuos y Santa Isabel de Hungría.

Los prestadores habían manifestado su decisión de no continuar trabajando con la obra social, ante el cambio del sistema de facturación.

La fecha límite es el próximo 30 de junio, pero estos plazos quedaron suspendidos por la acción judicial. Así lo reconoció el funcionario nacional a los senadores provinciales de la comisión de Salud y a referentes de organizaciones de jubilados.

Valcarcel también explicó que los 25.000 pacientes que se atendían normalmente en estos nosocomios serán reasignados a otros sanatorios, como al Hospital Privado y a la clínica Santa Clara, donde ya hay una importante cantidad de pacientes. La solución propuesta alertó a los senadores sobre las consecuencias y el posible deterioro del servicio médico a los adultos mayores.

Entre las propuestas de los legisladores, se barajó la posibilidad de volver a rediscutir con estas clínicas la continuidad de los servicios o, al menos, ampliar el plazo para que los jubilados no queden a la deriva. Esa fue la posición de la senadora Olga Bianchinelli (PJ) y la del senador Juan Carlos Jaliff (UCR).

"Los prestadores de salud también tienen responsabilidad por lo que están atravesando los abuelos, muchos de ellos no pueden subir a un colectivo y hacer grandes distancias para atenderse.Otros tampoco tienen familiares que se hagan cargo de ellos, por eso, tenemos que encontrar una solución. La salud no puede ser sólo un negocio para esta gente que aduce que no les conviene el nuevo sistema de facturación que impone el PAMI", manifestó Bianchinelli.

Valcarcel dio un panorma de la situación frente a varios senadores y un grupo de jubilados.

Una privada sobrefacturaba

En tanto, Oscar Burgero, el coordinador médico del PAMI, indicó que el cese de estas clínicas se dio en algunos casos por una "sobrefacturación", por lo que la sede central de la obra social finalizó los convenios frente a las irregularidades detectadas. Fue la situación de la Clínica Oftalmológica Caimari, "donde se detectaron maniobras en los períodos agosto-septiembre de 2016".

En la misma línea Valcarcel añadió que "desde PAMI central nos solicitaron que hiciéramos una auditoría local y confirmamos que había una sobrefacturación en esta institución oftalmológica"

El descargo de Valcarcel

El médico del gobernador Alfredo Cornejo aprovechó la oportunidad de estar frente a frente con referentes de organizaciones de jubilados, con los senadores y con la prensa, para denunciar que ante la caída de estos convenios y la quita de subsidios a medicamentos, él y su familia han sido víctimas de agresiones, "bajezas" y "bastardeo".

"Estoy aquí para trabajar por el bien común, esa es la única concepción que conozco de la política, por lo tanto, me pongo a la par de ustedes para que de una vez por todas nos demos este debate, de encontrar una solución definitiva a la atención de la salud de los abuelos, ya que en el 2050 el promedio de vida va a ser de 85 años y vamos a tener más adultos mayores en el sistema", manifestó.

El cardiólogo se refirió a la necesidad de que el PAMI tenga un sanatorio propio, sin la necesidad de tener que estar realizando convenios con las clínicas y que ante un cese de actividad, los abuelos queden rehenes de temas financieros y técnico-administrativos.

Tras las exposiciones, Gustavo Arenas (PJ) dejó pendiente la convocatoria a una nueva reunión en donde estén presentes los dueños de las clínicas Santa Isabel y Sociedad Española de Socorros Mutuos, ante el posible colapso que podría producirse si se sobrecargan las otras clínicas.

Insatisfacción

Al término de la reunión, uno de los expositores y afectados por la medida, Mario Palavecino, de la Mesa Coordinadora de la Organización de Jubilados Nacionales, concluyó: "No saben a dónde nos van a derivar, y tampoco lo van a resolver en julio, es lamentable, pero es lo que va a terminar pasando".