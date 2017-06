Las perlitas de los Martín Fierro: besos, cruces y tensión

La fiesta de los Premios Martín Fierro siempre deja mucha tela para cortar. Por todo lo que se ve al aire, pero también por aquello que no sale por televisión durante la entrega.

Cada corte publicitario es el momento de los saludos, los cruces, los reencuentros y los momentos tensos. Además, en cuando todos quieren una foto con las estrellas. Obviamente, Marcelo Tinelli, al igual que Susana y Mirtha, fueron los más solicitados.

Guillermina Valdés quiso evitar comentarios, y se acercó a saludar a Sebastián Ortega, su ex y padre de sus hijos. El hijo de Palito hacía mucho tiempo que no iba a la entrega y, pese al enojo que tuvo con Tinelli por la relación con Valdés, no ocurrió nada. Es más, Ortega celebró a lo grande el Martín Fierro de Oro por El Marginal. Claro que Marce decidió irse antes para no ver la premiación.

Gloria Carrá y Luciano Cáceres, eligieron ignorarse toda la noche, tras la conflictiva separación que debieron transitar. La contracara fueron Griselda Siciliani y Adrián Suar.

Dentro de los enamorados, se lucieron Andrea Rincón que terminó blanqueando su romance con el Mono de Kapanga. Araceli y Mazzei no perdieron oportunidad de besarse, al igual que Mónica Antonópulos y Marco Antonio Caponi,

Pero el momento de mayor tensión se dio entre Luis Ventura, presidente de APTRA, y Mercedes Ninci, quienes a los gritos, se acusaron de mentirosos mutuamente.

