Â¿No te gusta el nuevo aspecto de Twitter? De este modo podÃ©s volver al anterior

Días atrás, la red social del pajarito azul activó una nueva interfaz para su sitio web y aplicaciones móviles, algo que a muchos no les ha gustado para nada.

Si bien las modificaciones son bastante sutiles, al parecer no fueron bien recibidas y, tal como era de esperarse, alguien tuvo una idea para solucionar el problema.

Se trata de una nueva extensión para el navegador Google Chrome que permite restituir la anterior interfaz de Twitter en el navegador de escritorio.

El objetivo de Twitter Debubbler es precisamente devolver el look anterior de la red social para aquellos usuarios que no disfrutan del actual o no pueden acostumbrarse.

El procedimiento es relativamente sencillo, basta con instalar la extensión mencionada y esperar que el formato de Twitter luzca como antes, sin problemas.

Vale destacar que la idea de la red social con este nuevo aspecto y distribución de algunas herramientas es proporcionar mayor claridad y practicidad para que la experiencia sea lo más dinámica posible.