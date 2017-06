Se quedó sin auto y le mandaron una multa de los ladrones

Un hombre al que le robaron el auto tuvo la desagradable sorpresa de recibir en su casa el acta por una infracción de tránsito registrada 18 días después de que denunció el hecho.

Tras ser notificado de la multa que generaron los ladrones, Hilario Mollar envió una nota a los responsables de Seguridad Vial y la municipalidad que la labró, de San Isidro, para informarles que la infracción que le endilgaban “figura como ocurrida el día 22 de abril de 2017 y el día 4 de abril de 2017 (18 días antes) ese auto estaba denunciado como robado en comisaría Morón 5 Villa Sarmiento, con intervención de UFI 5, Departamento Judicial Morón”.

“Es decir -continuó- que en vez de labrar una infracción deberían haber procedido a detener a los ocupantes (del coche)”.

Según publica El Día, Mollar resaltó también que la notificación de la multa en su contra llegó fechada el pasado 1 de junio,” es decir un mes después de que el auto fue dado de baja en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor Sucursal Morón 5”.

“O sea, notifican la infracción de un auto dado de baja, no detienen a los ocupantes de un auto robado, no consultan con el Registro Automotor para conocer las novedades del dominio MCQ083, no se enteran de los pedidos de secuestro de la fiscalía y la Policía y me intiman a mí (que soy la víctima de un robo con violación de domicilio y otros agravantes) a pagar una multa. Insólito!!”, se indignó.