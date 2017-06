Urtubey: "CFK no puede conducir algo a lo que no pertenece"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que la ex presidenta Cristina Fernández "no puede conducir algo a lo que no pertenece" y resaltó que "ya no forma parte del peronismo", en referencia a la decisión de competir por fuera del PJ en los próximos comicios legislativos.

"No puede conducir algo a lo que no pertenece, es técnicamente imposible. Y Cristina ya no forma parte del peronismo. Ella tomó la decisión de correrse del espacio definitivamente", afirmó.

Durante una entrevista publicada este lunes por el diario Clarín, el mandatario provincial dijo que "el peronismo quedó desdibujado y va a empezar a esclarecerse, a separar la paja del trigo", y analizó que la decisión de la ex presidenta "era previsible" porque "viene planteando hace mucho tiempo que a ella el PJ no la representa".



"A mí me pareció buenísimo para que la sociedad pueda claramente diferenciar las distintas posiciones políticas. A veces se pretende privilegiar a cualquier precio la unidad", agregó Urtubey.

Consultado sobre si la puja partidaria en la provincia de Buenos Aires puede afectar al PJ a nivel nacional, el gobernador dijo que "no es la situación del país" y que es "un tema que deben resolver los bonaerenses en las elecciones".