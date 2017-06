Theresa May calificó de atentado terrorista el ataque a una mezquita

La primera ministra británica, Theresa May, indicó este lunes que la Policía trata el incidente de la medianoche del domingo, en el que un vehículo atropelló a fieles cerca de una mezquita en el norte de Londres, como posible "ataque terrorista".



Según informó la residencia oficial de Downing Street, la jefa del Gobierno presidirá hoy una reunión del Comité de Emergencia, integrado por los principales ministros y representantes de las fuerzas del orden, para abordar este ataque.



May calificó de "terrible" el incidente ocurrido cerca de la mezquita de Finsbury Park, una de las más importantes del Reino Unido, y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.



La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó que una persona ha muerto y otras diez han sido hospitalizadas.



En un comunicado, la Policía indicó que, después de que una furgoneta arremetiera esta medianoche contra la gente, un hombre de 48 años, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido arrestado en el lugar del incidente después de ser retenido por la multitud.



Además, la fuente indicó que en la investigación del ataque participa la unidad antiterrorista de la Policía.



Según la Policía, la víctima mortal falleció en el lugar del incidente y los ocho heridos fueron llevados a tres hospitales de la capital británica, mientras que otras dos personas fueron atendidas "in situ" con heridas leves.



De confirmarse que es un atentado, se trataría del cuarto en apenas tres meses, después del de marzo ante el Parlamento británico, el del pasado mayo en el estadio Manchester Arena y el reciente en el Puente de Londres.