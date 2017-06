Martín Fierro en campaña: el lado electoral de los premios

La política estuvo presente en la gala de los premios Martín Fierro y todos quisieron aportar su granito de arena, ya sea de uno u otro lado de la grieta, o desde una posición más neutral

Paulo Vilouta pidió más seguridad y menos corrupción. “Hay 32 por ciento de pobres. a un lado y a otro, la política nos ha estafado a los argentinos”, agregó su compañero de Intratables, Santiago del Moro.

“Comparto el premio con muchos periodistas que siguen defendiendo el oficio de preguntar, disentir a todos y a todas. Incluso, a los que se creyeron eternos o que hacían la revolución de Sierra Maestra y lo único que hicieron fue subir al piso 30 de Puerto Madero con bolsos llenos de plata. Pero también a los que vinieron a cambiar las cosas. Que sepan que cambiar no es clamar, la República no se dice, hay que hacerlo y de verdad. No mirando hacia atrás, sino poniendo foco en lo que está pasando hoy”, dijo Luis Novaresio.

“Le quiero regalar a Jorge (Lanata) la Cristina de la suerte“, lanzó Diego Brancatelli en un de los momentos K de la noche. Sin embargo, en ese rubro ganó Gerardo Romando, que directamente llamó a votar por Cristina. “Quiero convocar a todos los argentinos a Unidad Ciudadana“, expresó.

“Que se acabe eso de la grieta. Es insufrible, inaguantable“, cerró Mirtha Legrand.