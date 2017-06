Mirtha Legrand: “Que la grieta se acabe de una vez por todas, es insufrible”

Luego de ganar el Martín Fierro como mejor conducción femenina, Mirtha Legrand subió al escenario para recibir, por primera vez en la historia de la premiación, el Martín Fierro de Brillantes.

“Qué emoción Dios mío”, dijo Mirtha al recibir el primer Martín Fierro de brillantes de la historia.

“No se quien fue el que tuvo esta idea, pero quien haya sido, fue brillante”, bromeó ante un Hilton que se puso de pie para ovacionarla.

Y siguió: “Quiero agradecer a mi familia, mi hermano, José Martínez Suárez, mi hija Marcela, mi nieta Juana, Nacho, a Goldie, mi gemela. Y tantas cosas para decirles. Cuando yo empecé en la televisión, pensé que iba a durar días, pero el año que viene vamos a cumplir 50 años. Yo creo que es único en el mundo. 50 años haciendo un programa con el apoyo del público, con altibajos pero siempre con mucho amor y respeto”.

Mirtha agradeció a todos los canales que emitieron su mítico programa, a los directores, a sus colegas, compañeros y a APTRA por la distinción.

“A veces son las cinco de la mañana y estoy estudiando porque soy una profesional y amo lo que hago. Yo soy grande, debiera estar en mi casa tranquila, pero estoy acá recibiendo el aplauso de ustedes”.

“Quiero que sepan que esta noche gracias a ustedes me he convertido en una mujer feliz. Mientras Dios me de vida seguiré trabajando con todo el entuasiasmo y amor. Yo pertenezco al ambiente y estoy orgullosa de la televisión, una de las mejores del mundo”, manifestó La Chiqui.

Luego, al subir por tercera vez para recibir su estatuilla como Mejor conducción femenina, dijo emocionada: “Que noche maravillosa, mientras viva no la voy a olvidar. Este Martín Fierro me tomó de sorpresa”, agregó.

Por último, Mirtha pidió por el fin de la “grieta”. “Tratemos de estar unidos los argentinos, es muy importante. Eso de la grieta que se acaba de una vez por todas, es insufrible e inaguantable. Tenemos que querernos, se puede disentir pero sin agresiones”, concluyó.