Novaresio arrasó con “la grieta”: “Es una estupidez para que no podamos pensar”

“ La grieta es una estupidez para que algunos hagan negocios y para que la mayoría no podamos pensar”. “Es estar en contra del principio de disentir, de entender de qué se trata, de argumentar y de no descalificar por prejuicio”, consideró el periodista.

Novaresio compartió el premio con “muchos periodistas que siguen defendiendo el oficio de preguntar, disentir a todos y a todas. Incluso, a los que se creyeron eternos o que hacían la revolución de Sierra Maestra y lo único que hicieron fue subir al piso 30 de Puerto Madero con bolsos llenos de plata”. Y siguió: “Pero también a los que vinieron a cambiar las cosas. Que sepan que cambiar no es clamar, la República no se dice, hay que hacerlo y de verdad. No mirando hacia atrás, sino poniendo foco en lo que está pasando hoy“.