Nueva estafa: si te llega este mensaje no lo respondas con datos personales

Una nueva estafa internauta circula en las redes sociales, en el que el principal objetivo es obtener las datos personales del destinatario a cambio de una supuesta fortuna.

La trampa consiste en un texto, que puede llegar vía mail u otros medios, en el que una mujer viuda, Dionisia Denis Perman de Islandia -como se presenta en la carta-, relata las últimas horas de vida de su esposo. Además del dramático momento que enfrenta, cuenta que durante los 24 años de matrimonio no pudieron tener un hijo.

A raíz de esto último y el cáncer que padece actualmente, menciona que el día que muera desea dejar la suma total 10.142.728,00 dólares a una persona que realmente lo necesite. Por lo que necesita nombre y apellido de la persona que se considere la indicada, la dirección de su domicilio, número telefónico y país de residencia.

Al final de la carta expresa que no deja un número de teléfono para que se comuniquen los interesados por cuestiones de seguridad, sólo permite responder el mail, lo cual es una estrategia para obtener solamente los datos personales de quien caiga en la trampa.

A continuación el texto de la estafa



Querido amigo.



Soy la Sra. Dionisia Denis Perman de Islandia, casada con Late Engineer

Denis Perman (PhD) quien trabajó con MULTINATIONAL OIL COMPANY EXXON AS A

PERFORADOR EN Kuwait durante 19 años antes de morir en la

22 de agosto de 2009. Estuvimos casados ​​durante veinticuatro años sin logras tener un

niño. Murió después de una breve enfermedad que duró sólo cuatro días.

Antes de su muerte, la suma de su fortuna ronda los USD 10.142.728,00 dólares.

Recientemente, mi doctor me dijo que no duraría los próximos ocho meses debido a

un problema de cáncer. Habiendo conocido mi condición he decidido donar este fondo a una iglesia, organización o buena persona que utilice este dinero de buena fe.



Tomé esta decisión porque no tengo ningún hijo que herede

este dinero. Mantuve este depósito en secreto hasta la fecha. Por eso estoy

tomando esta decisión. No creo que necesite ningún teléfono

para comunicarse debido a la confidencialidad de esta

transacción. Sobre su respuesta le daré el contacto del mensajero.

También expedirá una carta de autorización al mensajero que lo probará

al beneficiario de este dinero. Así que usted debe enviarme su dirección, nombre y apellido, país y móvil.



Espero tu respuesta y que Dios te bendiga.

Sra. Dionisia Denis Perman (SIC).