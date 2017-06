Los Pumas volvieron a perder con Inglaterra

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió este sábado frente a su par de Inglaterra, por 35 a 25, y de esta manera sumó su octava derrota consecutiva frente al conjunto británico.

El encuentro se disputó en el estadio Brigadier Estanislao López del club Colón de Santa Fe, fue controlado por el irlandés John Lacey y al término de la primera parte Los Pumas perdían 18 a 13.

El sábado próximo Los Pumas jugarán el último encuentro de la temporada de junio frente al seleccionado de Georgia, en el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El test match de hoy fue revancha del jugado el sábado anterior, en San Juan, con victoria sobre el final de Inglaterra por 38 a 34, en lo que marcó el primer partido de Los Pumas en esta temporada.

Con el triunfo de esta tarde, los ingleses suman ocho triunfos consecutivos frente a Los Pumas, en tanto que el conjunto dirigido por Daniel Hourcade tiene un registro de dos victorias y trece derrotas, cinco consecutivas, en sus últimos partidos.

Los tantos del seleccionado argentino llegaron a través de tries de Joaquín Tuculet, Pablo Matera y Emiliano Bofelli, en tanto Nicolás Sánchez aportó dos penales y dos conversiones.

Fotos: Télam



Para Inglaterra, que estuvo integrado por varios jugadores juveniles ya que sus figuras participan de la gira de los Britis e Irish Lions por Nueva Zelanda, marcaron tries Charlie Ewels, Pier Francis, Dany Care y Will Collier, y George Ford anotó dos penales, tres conversiones y un dop.

El triunfo del conjunto de la "Rosa" fue claro y justo basado en un juego simple y eficaz que le sobró para para cerrar la serie en forma invicta frente a Los Pumas. Los británicos, con eficacia y un juego clínico, sacaron provecho de las oportunidades que se le presentaron y así manejar el desarrollo del juego.

Inglaterra abrió el marcador con un try de Charlie Ewels y minutos más tarde el platense Joaquín Tuculet apoyó la primera conquista tras una veloz corrida. Posteriormente, dos penales convertidos por Sánchez y Ford marcaron el empate en trece tantos, hasta que Jonny May capturó un disparo de Sánchez y le dio el pase a Francis para cerrar la primera parte 18-13 para los ingleses.

En la segunda parte Inglaterra desplegó un juego simple y efectivo con la presión de sus forwards, y volcó el resultado a su favor con los tries de Dany Care y Will Collier.

Foto: Télam



El golpe final para los argentinos, cuando aún mantenían esperanzas de remontar el resultado, fue el drop de Ford para sentenciar el resultado final de 35-25.

Los Pumas, más allá de sufrir su quinta derrota consecutiva, mostraron una vez falta de madurez y de control del juego. Estuvieron imprecisos e impacientes y les faltó templanza para soportar la presión del adversario.

Sin dudas, un momento preocupante para el rugby argentino de cara a su próxima participación en el Rugby Championship ante los poderosos seleccionados de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.

Los Pumas e Inglaterra se enfrentaron en 23 ocasiones, con 17 triunfos de los británicos, cuatro victorias de los argentinos y dos empates.



Minuto a minuto

Argentina: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Enrique Pieretto; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando y Ramiro Moyano; Joaquín Tuculet.

Entrenador. Daniel Hourcade.

Ingresaron: Nahuel Tetaz Chaparro, Guido Petti, Ramiro Herrera, Tomás Lezana, Julián Montoya, Juan Martín Hernández, Matías Moroni y Gonzalo Bertranou.



Inglaterra: Ellis Genge, Dylan Hartley (capitán) y Harry Williams; Charlie Ewels y Joe Launchbury; Chris Robshaw, Sam Underhill y Nathan Hughes; Danny Care y George Ford; Jonny May, Piers Francis ,Henry Slade y Marland Yarde; Mike Brown. Entrenador: Eddie Jones.

Ingresaron: Matt Mullan, Will Collier, Mark Wilson, Denny Solomona y Alex Lozowski.



Tantos en el primer tiempo: 5' try Ewels convertido por Ford (I), 7' try Tuculet convertido por Sánchez (A), 10' penal Ford (I), 14' penal Sánchez (A), 19' penal Sánchez (A), 25m. penal Ford (A) y 30' try Francis (I).

Tantos en el segundo tiempo: 6' try Matera (A), 15' try Care convertido por Ford (I), 18' try Boffelli convertido por Sánchez (A), 25' try Collier convertido por Ford (I) y 37' drop Ford (I).

Arbitro: John Lacey (Irlanda).

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).