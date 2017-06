Cuánto puede volar un avión comercial si se le plantan todos los motores

No hay duda de que la experiencia de estar en un avión de pasajeros durante un fallo total de los motores nunca va a ser algo agradable.

Pero los pilotos experimentados han revelado cómo este escenario no significa necesariamente el desastre; incluso los aviones de pasajeros enormes pueden planear un largo trecho hasta la pista si la pérdida de potencia se reporta sobre tierra.

Un capitán de vuelos internacionales largos con base en el Reino Unido afirma que "típicamente un avión puede planear alrededor de 3,2 kilómetros por cada 1000 pies de altitud".

"Así que a 40,000 pies de altitud de crucero la distancia entre el avión y el aterrizaje es de 125 kilómetros". Esto significa que si la pérdida de los motores se produjera a esa altitud, la aeronave podría planear hasta una pista distante como máximo a 125 kilómetros.

El experto añadió: "Así que los pilotos están entrenados en técnicas de planeo, pero siempre con la idea de ganar tiempo para que los motores vuelvan a arrancar, ya que la pericia necesaria para aterrizar con éxito con potencia cero desde los 40.000 pies lo convierte en una tarea difícil".

Patrick Smith, autor de Cockpit Confidential, también tiene algunos pensamientos tranquilizadores sobre el tema.

"No hay mayor perspectiva de calamidad instantánea que apagar el motor del coche cuando se hace un descenso cuesta abajo. El coche sigue y el avión también”, dice Smith.

También revela que los aviones de pasajeros planean en la mayoría de los viajes.

"No es raro que los jets desciendan en lo que un piloto llama ´vuelo inactivo´, con los motores de regreso a una condición de empuje cero. Todavía están operando y alimentando sistemas cruciales, pero no proporcionando ningún empuje. Has estado planeando muchas veces sin saberlo. Sucede en casi todos los vuelos” agregó el especialista.

"Evidentemente, un planeo con marcha en vacío es diferente al vuelo con los motores súbitamente, pero incluso entonces, el planeo en sí no sería diferente".

Los pilotos usan esta técnica para descender el avión de la altitud de crucero durante el acercamiento, algo que se hace evidente por la disminución del ruido de los motores.

Ha habido varias maniobras sin potencia bien publicitadas realizadas por pilotos comerciales a lo largo de los años.

El más famoso caso es sin duda el ejecutado por el capitán Chesley “Sully” Sullenberger en 2009 cuando acuatizó su A320 en río Hudson de Nueva York luego de una pérdida total de ambos motores producto de la ingesta de aves.

No hubo muertes, los 155 pasajeros y la tripulación sobrevivieron al incidente.

La hazaña fue tan impresionante que fue dramatizada en una película con Tom Hanks en el papel protagonista.

Luego está el Vuelo 9 de British Airways, un Boeing 747 a Yakarta que en 1982 voló a través de cenizas volcánicas a unos 110 kilómetros de su destino.

Los cuatro motores fallaron y el avión planeó de 37.000 pies a 12.000 pies, período en el que la tripulación logró reiniciarlos y eventualmente aterrizar con seguridad, a pesar de no poder ver correctamente a través del parabrisas, que había sido tapado por los escombros volcánicos.

En esta situación los pilotos contaron con 20 preciosos minutos para intentar reiniciar los motores, algo que finalmente sucedió producto de un interesante fenómeno físico.