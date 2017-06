“Parece más importante el tema Latorre y Jaitt, que la quita de pensiones”

“Parecía más importante el tema de (Diego) Latorre y (Natacha) Jaitt, que la quita de pensiones a las personas con discapacidad”, criticó el actor, Juan Gil Navarro, sobre la dinámica de los medios de comunicación y el rating. Entonces cuestionó la naturalización de la actualidad de los medios: “Cada vez que escucho la frase ‘es lo que hay’, bueno, es lo que hay ahora, pero podemos modificarlo esto, algo tiene que cambiar”.

Asimismo, lanzó que “el rating es la cocaína de la televisión”, al hacer referencia a la “crisis de contenido” en la televisión. En entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad consideró que “me parece horrible, y ya que puedo ser un poco irreverente, esto pasa en lo teatral también. Y pareciera que hay un montón de temas que si no están en los primeros 10 puestos, no califican”, criticó en diálogo con el ciclo radial Por Si Las Moscas. “Un poco está pasando algo parecido en el teatro, se está muy pendiente de qué obras están en los primeros puestos”.

“A mí me resulta alarmante el bajo contenido de calidad en la ficciones de televisión, y es alarmante porque yo trabajo hace 20 años y ahora es muy difícil encontrar buen contenido”, cuestionó así al referirse a las ficciones nacionales. Al tiempo que aclaró que “esto no es por falta de talento de la gente que está trabajando, sino que es porque apuran las cosas, y la televisión se hace a las apuradas. El teatro no apura las cosas, hace las cosas bien, con sus tiempos”, comparó en comunicación con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Analizó en este sentido, que “creo que los actores, nos hacemos actores, no para hacernos millonarios, a todos nos gusta vivir bien, pero en algún momento hay que jugársela por algo que tenga más que ver con lo que querés ser. Muchas figuras de la televisión han encontrado un lugar en el teatro ahora, y esto empezó siendo una necesidad porque no había contenido en la TV, y se convirtió en una tendencia porque la televisión genera cada vez menos contenido”, reflexionó.

De esta forma, confesó cómo decide tomar los papeles que interpreta en el marco de esta “crisis de contenido” a la que anteriormente hizo referencia: “Lo que yo sé es que durante un tiempo trato de ser más selectivo con lo que quiero, porque ya me estoy poniendo grande, crucé la línea de los 40 y las cosas ahora definen lo que voy a querer ser en los próximo 10 o 15 años”.

Por último, arengó a ver la ficción en la que comparte pantalla con Eva De Dominici: “Hay que poder ver que la ficción le saca la careta a un montón de cosas, en este caso, por ejemplo La Fragilidad de los Cuerpos, en cuanto a lo que pasa con los menores, la mafia de los ferrocarriles, etc. La misoginia está cómo a full y creo que eso también busca modificarlo La Fragilidad de los Cuerpos”, cerró.