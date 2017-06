Ed Sheeran habló de su participación en Game of Thrones

A Ed Sheeran no le basta con ser uno de los artistas más cotizados de la escena musical actual, también se ha propuesto demostrar sus dotes interpretativos en una de las series de mayor éxito de la historia, Game of Thrones.

Allí, contará con un pequeñísimo papel en la séptima temporada que ya ha grabado. "No me puse medias térmicas y tuve que estar al aire libre durante unas diez horas en invierno en Inglaterra, así que pasé mucho frío", recordó este jueves en conversación con el portal Entertainment Tonight.

Al margen de lo reveladora que ha resultado la experiencia para él, el británico ya ha advertido tanto a sus fans como a los seguidores de la serie que no esperen que su personaje tenga un rol fundamental en el capítulo en que aparece.

"Creo que se han generado demasiadas expectativas. La gente pensará: 'Oh, oh, está bien'. No es una parte esencial de la serie. Simplemente aparezco en ella", manifestó poco después de revelar que su cameo se producirá al lado de su buena amiga y gran admiradora Maisie Williams, quien da vida a Arya Stark en la ficción.

La excelente relación que el autor del exitoso sencillo Shape Of You mantiene con otros miembros del reparto, como Kit Harington (Jon Nieve), Sophie Turner (Sansa Stark) y Alfie Allen (Theon Greyjoy), le llevó a organizar hace unos meses una improvisada sesión musical en su casa para los actores de la serie, en la que terminaron por escuchar su último disco, '÷', a las tantas de la madrugada.