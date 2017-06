La última llamada de una joven que murió en el incendio de Londres

Gloria Trevisan y su novio, Marco Gottardi, fueron dos de las desaparecidas durante el incendio de la Torre Grenfell. Estos arquitectos italianos, de 26 y 27 años respectivamente, se habían trasladado a Londres hacía tres meses por trabajo, con la mala suerte de encontrarse en la torre ese fatídico miércoles.

Consciente de lo que iba a suceder, Gloria llamó a su madre para despedirse. “Mamá, me estoy muriendo; gracias por todo lo que has hecho por mí”. Estas fueron las últimas palabras de la joven italiana a sus padres, según dijo la abogada de la familia Cristina Sandrin, que ha escuchado las grabaciones de sucesivas llamadas telefónicas.

Tanto Emanuela Disarò como su marido Loris sufrieron la angustia de su hija, que pedía ayuda sin poder hacer nada. “De aquí no podemos salir, estamos bloqueados. Me duele mucho el no poder abrazaros nunca más. Tenía toda la vida por delante. No es justo. No quiero morir. Yo quería ayudaros. Os doy las gracias por lo que habéis hecho por mí. mamá, me doy cuenta que estoy muriendo. Iré al cielo. Os ayudaré desde allí”, dijo Gloria a las 4.07 de la madrugada, momento en el que se cortó la conexión.

La abogada de la familia reconoció que lloró mientras escuchaba la grabación, ya que era “muy explícita y la joven contaba paso a paso lo que iba sucediendo”.









Fuente: La Vanguardia