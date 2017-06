Video: un trabajador le escribiÃ³ una carta y Macri lo llamÃ³

El presidente Mauricio Macri llamó a un trabajador que le escribió una carta para quejarse por la inflación. Sergio se quedó sorprendido con el llamado.

"Voy al supermercado y la plata no me rinde. Veo que todos los que robaron la plata todavía no la devolvieron. Estoy pagando mis impuestos y hay grandes empresarios que nunca los pagaron y caminan como si nada. Me prometiste modificar el impuesto a las Ganancias y nunca llegó para mí, cada vez me descuentan más, cada vez cobro menos. Quiero un crédito hipotecario razonable y sigo sin conseguirlo. Porque te creí y creo que me fallaste", decía el hombre en la carta.

Sergio es un trabajador de 47 años, padre de familia y votante del PRO. Para su sorpresa, Macri le respondió con una comunicación telefónica. El diálogo fue grabado y subido a las redes del jefe de Estado.