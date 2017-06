Videos: los mejores timelapse de Mendoza

La fanpage de Facebook Geografía y Geología de Mendoza tiene más de 15.180 seguidores. Allí Guillermo Corona y Pablo David González realizan publicaciones de interés que abarca desde aspectos geológicos, geográficos, astronomía, clima, flora, fauna y urbanismo, entre otras.

Una selección de sus mejores timeline de videos y fotografías

Noche en el campamento (Malargüe). Los cielos malargüinos tienen una claridad excepcional.

Arcoiris de verano. El video está generado a partir de 500 fotografías de una de las clásicas tormentas veraniegas. Fue captada desde la Ciudad capital en dirección hacia Maipú.

Avance de la tormenta. Durante el verano pudieron capturar y hacer video del avance desde el NNO de una tormenta (zona de Villavicencio) hacia la ciudad de Mendoza. Lo que tiene de interesante (aparte de los rayos y cortinas de lluvia) es que no coincide con el patrón general de avances de tormentas que es desde el cuadrante Oeste a Sur. En todo el verano no hubo otra tormenta con ese patrón tan particular de movimiento.

Cortina de lluvia. En este timelapse es interesante apreciar el movimiento vertical de la cortina de lluvia. El agua que desciende no es homogénea sino que se concentra en "pilares" o "dedos" que se curvan más a medida que se acercan al suelo.





Atardecer de zonda. A comienzos de mayo, los habitantes de la zona norte de la provincia fueron testigos de un inusual atardecer provocado por la interacción entre el sol y nubes que se encontraban a gran altitud. El resultado fue una de las puestas de sol más hermosas.



Vía láctea. Timelapse de nuestra galaxia desde el observatorio astronómico de El Leoncito (San Juan). Desde el mes de mayo hasta agosto es posible apreciar durante la madrugada como la Vía Láctea se oculta sobre la Cordillera Frontal.