Miley Cyrus contó por qué dejó las drogas

Miley Cyrus se ha renovado. En plena promoción de su nuevo disco, la artista de 24 años se muestra más fresca y tranquila que nunca. Según ella misma contó, se debe a que dejó las drogas.

Días atrás, en una entrevista para la revista Billboard, dijo: “Es una locura pero no he fumado hierba en tres semanas. No estoy consumiendo drogas, no estoy bebiendo. ¡Estoy completamente limpia ahora! Eso es algo que quería hacer. Me gusta rodearme de gente que me motive a estar mejor, más evolucionada, abierta. Y he notado que esa no es la gente que está drogada”, afirmó.

Recientemente, Miley fue invitada al programa de Jimmy Fallon, donde cantó su nuevo hit “Malibu”, y reveló los verdaderos motivos por los que dejó de fumar marihuana.

Durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la artista reveló: “Soñaba que moría por alguna razón durante mi monólogo en Saturday Night Live (SNL). Que estaba tan fumada que simplemente moría. Lo busqué en Google y nunca sucedió. Tenía esta pesadilla… O sea, nadie muere por fumar marihuana, pero nunca nadie ha fumado tanto como yo lo hacía“, explicó.

Avocada a tener la mente más clara, trabajar por un mejor futuro y que su música sea clara para el público, Miley aseguró: “No sé si lo habías notado, pero siempre que venía a tus shows estaba fumada“.

“No sé si ahora es mejor, pero dejé hacerlo porque quería asegurarme de ser muy clara respecto a lo que estoy hablando…”, reconoció a Fallon.

Días atrás, Miley participó en el emotivo y multitudinario concierto que brindó su gran amiga Ariana Grande en Manchester, en honor a las 22 víctimas y 64 heridos del ataque yihadista que azotó hace dos semanas esa ciudad.