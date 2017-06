Kavlin le contestó a Jaitt: “Importa tener una honestidad larga y una dignidad ancha”

La mañana nos sorprendió con un escrache hot de parte de Natacha Jaitt al periodista David Kavlin. La morocha difundió un chat en el que el panelista de Infama le enviaba una foto de su pene.

Y tras la gran repercusión que tuve el tema, Kavlin respondió desde Ruta Uno, su programa de radio. “El tema de la sexualidad es íntimo y no me preocupa. Me podés decir pito corto o puto y no me vas ofender, como me dijo Natacha Jaitt“, se descargó de buen humor

“Yo di una información y no adjetive sobre nadie. Yo dije que la Justicia estaría evaluando un estudio socio ambiental del hijo de Natacha Jaitt. Nada más. No evalué ni soy quien para juzgar. Como papá tengo muchísimos defectos. Yo no dije que el hijo de ella vive con los padres“, agregó.

Para terminar, Kavlin dijo: “Ella publicó una imagen de un pene que sostiene que es el mío. Punto. No me importa. Esto la perjudica a ella, porque da a entender que a Latorre le hizo lo mismo. Dudo que vos no hayas generado el quilombo. Es una especulación. No me molesta que me digas pito corto o poco viril. Si es por cuestión de tamaño, lo importante es tener una honestidad larga y una dignidad ancha. Así la tengo“.

Escuchá el audio