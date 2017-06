Conocido es que la ley seca que rige en Capital no es limitante en otras comunas. Por eso, muchos cruzan los límites de Ciudad para conseguir alcohol después de las 23. Pero, esto no es todo, dentro del área capitalina también es posible obtener bebidas. Desde quioscos con anexo hasta deliveries de lo más diverso funcionan a full las 24 horas y no parecen afectados por la medida. Hecha la ley, hecha la trampa.