Estos son los compañeros de viaje que nadie quiere tener

El portal Uniplace.es ha realizado una encuesta a más de 2.800 jóvenes sobre cuál es el viajero que todos queremos evitar.

Los compañeros de viaje que nadie quiere tener

Los compañeros de viaje locos por el sol: uno de los perfiles más odiados para viajar son aquellas personas que sólo quieren tomar el sol.

Los controladores compulsivos: los acompañantes que quieren controlar todos los aspectos del viaje son también uno de los perfiles más detestados.

Los fiesteros: un 25% de los encuestados dice que no quieren tener un compañero de viaje que solo piense en salir de fiesta. Los fiesteros locos no son admitidos.

Compañeros tiquismiquis con la comida: los viajeros que no se interesan y no quieren probar la comida local no interesan a los españoles (26%).

El adicto a las redes sociales: las personas que no paran de actualizar las redes sociales mientras viajan (23%) no son nuestros compañeros favoritos.

El compañero vago: el 18% de los encuestados dice que detesta a los compañeros que nunca quieren o no les apetece hacer nada.

El amargo: el compañero de viaje aburrido tampoco es el compañero ideal de viaje. Son aquellos que no quieren nunca salir de fiesta (15%).