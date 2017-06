Jaitt: “Me hubiera llamado para decirme dame una puntita”

Natacha Jaitt es la gran protagonista del escándalo hot del momento, y que la involucra en un intercambio de chats hot con Diego Latorre, además de algunos encuentros en los que, supuestamente, habrían tenido sexo.

Si bien hasta el momento confirmó la relación y tiró algunos tiros por elevación al ex futbolista, la morocha tiene mucho más para contar, pero se lo está guardando para dar una entrevista a cambio de una alta suma de dinero.

“Estoy negociando y en menos de 24 horas voy a contar todo bien. Preparate, ahora sí me calenté. Estoy harta de las mentiras y de que tapen y mientan diciendo ‘yo no fui’, ‘ese no soy yo’. Es como que yo diga que soy Blancanieves”, dijo bastante enojada.

En medio de su furia, Natacha (que escrachó a David Klavin con una foto hot), no tuvo piedad con Latorre, y fue irónica: “Diego empezó con las mentiras en lugar de llamarme. No sé por qué no me llamó. Por lo menos me hubiera llamado para decirme ‘dame la puntita’“.

Además denuncio que Mauricio D’Alessandro y su mujer adulteraron la cautelar que decía que no se lo podría nombrar a Latorre, y que por eso ahora tendrán una denuncia penal.

