Ejemplar: este es uno de los mendocinos que más veces donó sangre

Donar sangre de forma voluntaria es una de las acciones solidarias que más les cuesta realizar a los ciudadanos, según los especialistas porque las personas necesitan saber específicamente a quién ayudan. Sin embargo, este no es el caso de Gastón Civit que con sólo 31 años es uno de los mendocinos que más dona “vida” -como él lo describe- al año y desde hace tiempo, sin importarle quiénes son los receptores.

Con una vida en constante movimiento gracias a su trabajo como abogado, sus actividades sociales, y hacer running, este joven decidió a los 18 años ser donante de órganos, luego de médula ósea, pero fue con la enfermedad de uno de sus familiares más cercanos que tomó consciencia del valor que tiene donar sangre.

Con el paso de los años, Gastón se volvió a encontrar con una situación personal que le volvió a indicar la importancia que tiene esta acción en la sociedad. Por lo que, un día como cualquier otro aprovechó los minutos libres que tenía, se dirigió al Centro Regional de Hemoterapia (CRH), supo a cuántas personas ayudaría, y se volvió donante de sangre voluntario.

Gastón Civit

Desde entonces, es uno de los mendocinos que más veces ha donado con un total aproximado de 20 veces, según los registros oficiales del CRH.

La cantidad de gente que se ayuda es increíble, a quienes en muchas ocasiones les podes salvar la vida o ayudar a mejorar su situación”.

“Lo hago porque sé lo importante que es donar sangre y órganos. La cantidad de gente que se ayuda es increíble, a quienes en muchas ocasiones les podes salvar la vida o ayudar a mejorar su situación”, contó Gastón a El Sol.

Desde que se volvió un donante activo, le ofrecieron desde el CRH sumarse a la donación aféresis para ayudar a pacientes oncológicos y niños del hospital Humberto Notti. Esta acción consiste en un procedimiento rápido en el que sólo se extrae de la sangre plasmas y plaquetas, y el cual se puede realizar cada 72 horas.

“La importancia de donar sangre y lo vital que te sentís luego de hacerlo no tiene explicación. La mayoría de la gente piensa que es doloroso o un momento traumático, y nada que ver. Además de que te atienden excelente, darte el desayuno y algunas cosas dulces ricas gratis, tu cuerpo se repone de inmediato. Yo, por ejemplo, jamás me tomo el día de trabajo cuando dono porque no siento que me hace falta”, indicó el abogado.

Gastón Civit

El director del CRH, Pedro Ruiz, dijo a El Sol que esta sensación de mejoramiento físico que sienten los donantes voluntarios activos, más que una respuesta científica, tiene relación con la satisfacción de dar a otros sin esperar nada a cambio.

En cuanto a la cantidad de personas que se ayuda con cada 400 mililitros donados cada tres a cuatro meses, el médico señaló que es un total de cuatro personas, ya que de esa sangre se extraen glóbulos rojos, plasmas, plaquetas y crioprecipitados.

Respecto a la importancia que tiene la difusión de las campañas de donación, Ruiz dijo que es “impresionante. Gracias a la colaboración de Fundación de Todo Corazón, empresas, municipios, universidades y voluntarios, por mes hemos tenido alrededor de 500 donantes. Pero sería ideal que esa personas pasen de ser de reposición a voluntarias”.

Según el especialista, los mendocinos se mueven mucho por solidaridad. Por eso, los solidarios que quieren sumarse a “donar vida” pueden hacerlo en el Centro Regional de Hemoterapia, de lunes a viernes, de 8 a 15, en esquina Garibaldi y Montecaseros, detrás del hospital Central.

Los requisitos son haber desayunado o almorzado antes de la donación, tener entre 18 a 65 años, pesar más de 50 kilos, no presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, y se recomienda haber descansado por lo menos 6 horas la noche anterior a la donación.