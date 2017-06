Squat Your Dog, el nuevo desafío en las redes sociales

Fue una joven de Texas la que puso de moda aprovechar el peso de su mascota para ponerse en forma. Pronto este ejercicio se convertiría en reto viral, siendo imitado por una gran cantidad de instagramers.

Este juego, que llega justo después del divertido 'el suelo es lava', y que ha sido bautizado como Squat your do' (Agacha tu perro), consiste en utilizar a tu mascota para ejercitar tus músculos. Como es normal, no todas las mascotas soportan que sus dueños realicen estos ejercicios con ellos y muchas optan por saltar o escabullirse.

Alyssa Green, una joven bloguera especializada en vídeos de entrenamiento personal, fue una de las impulsoras del reto. La chica animaba a sus seguidores a probar con este juego de la siguiente forma: "Si os queréis unir, grabad un vídeo agarrando a vuestro perro o mascota y etiquetadme. Advertencia: si vuestra mascota pesa mucho, no lo intentéis. Y si no le gusta, dejadla en el suelo. Debes conocer tu animal antes de hacerle participar".

Luke & Lily ❤️ #squatyourdogchallenge #yavolvimos #nomasdiez #entrenandoduro í ½í²ªí ¼í¿¼ Una publicación compartida de lily_coronado (@lily_coronado) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 9:28 PDT

who came up wit dis shit? anyway, challenge accepted í ½í°•í ¼í¿‹í ¼í¿½ now is ur turn @evgeniy_wolf @evgeniy_banochka @iamvitalbka #squatyourdog #squatyourdogchallenge #corgi Una publicación compartida de Ken Merkoul (@merkoulken) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 9:57 PDT

Anche noi ieri sera abbiamo partecipato allo #squatyourdogchallenge ... e mandiamo in sfida i nostri amici @bulldogholly @jaythebulldognyc Una publicación compartida de Daniele & Iolanda (@daniiolanda) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 5:02 PDT