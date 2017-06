Katy Perry rompe la enemistad con Taylor Swift

En una entrevista, la cantante de "Firework" declaró: "La quiero y deseo lo mejor para ella", "creo que es una compositora fantástica, creo que si nosotras, tanto ella como yo, podemos ser un ejemplo de mujeres fuertes que se unen a pesar de sus diferencias, el mundo pensara que también lo pueden hacer ellos", afirmó. "Tal vez no estoy de acuerdo con todo lo que hace y ella tampoco le guste todo lo que hago, pero lo que realmente es importante es llegar juntas a ese lugar de amor y perdón, comprensión y compasión", dijo la intérprete de Bon Appétit.

Después de disculparse y expresar su perdón, la ganadora del cinco American Music Awards lanzó sus manos en el aire y comenzó a cantar Let It Go del musical animado Frozen. "Hay muchas otras cosas en el mundo en las que la gente necesita estar enfocada", agregó. "Dios la bendiga en su camino, que Dios la bendiga, honestamente", concluyó.

La pelea de las estrellas del pop se remonta a un conflicto por un grupo de bailarines. "Básicamente trató de sabotear toda una gira, trató de contratar a un montón de gente que estaba ligado a mi tour", argumentó Swift en una entrevista publicada en 2014 por Rolling Stone, aunque no identificó a Perry como el artista en cuestión.

Veremos si hay respuesta por parte de la estrella de 27 años, aunque el lanzamiento de su último trabajo, Speak Now, es considerado por muchos un contraataque a Witness, que la exnovia de Orlando Bloom publicó la semana pasada.