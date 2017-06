La historia detrás de la foto más célebre del Festival de Woodstock

Es una de las fotos más icónicas del festival de Woodstock, el multitudinario recital que marcó un antes y un después en la historia de la música. La imagen muestra una joven pareja al amanecer, envueltos en una frazada y abrazados, rodeados de decenas jóvenes como ellos acostados en el piso.

Los protagonistas de la escena se llaman Nick y Bobbi Ercoline y habían tomado a último momento la decisión de asistir al festival que tendría lugar durante tres días -desde el 15 al 18 de agosto de 1969- en una granja de Bethel, en el estado de Nueva York.

Vivían cerca del lugar y habían escuchado en la radio la noticia del evento. "Pensamos que nunca más veríamos algo parecido en nuestras vidas", contó Nick.

Nick y Bobbi no eran hippies o jóvenes rebeldes. "Eramos sólo chicos normales y trabajadores de pequeños pueblos", dijo Bobbi. Él era un estudiante universitario con dos trabajos, ella la enfermera en una escuela primaria. Tenían veinte años y su historia de amor recién comenzaba: estaban juntos desde hace tres meses y se casarían dos años después.

Partieron el sábado con unos amigos. Cuando llegaron al lugar estaban lejos del escenario y había muchísimas personas. "Era un mar de gente", recordó Bobbi. "Alguien con una guitarra por ahí, otro que hacía el amor por allá, uno que fumaba un porro, otros que vomitaban, el ruido de la música en el fondo: un bombardeo a los sentidos".

Esa mañana, entre los 500 mil asistentes del concierto, estaba también Burk Uzzle, un fotógrafo de la revista Life y de la agencia Magnum, que había decidido rechazar la oferta de cubrir el evento porque quería tener total libertad en la elección de sus sujetos.

"Estaba cantando Grace Slick de Jefferson Airplane, alegrando el amanecer", recordó Uzzle. "Y mágicamente esta pareja se levantó y se abrazó". Se besaron, sonrieron y la mujer apoyó la cabeza sobre la espalda del muchacho. "Apenas tuve el tiempo de tomar unas fotos en blanco y negro y otras de colores, luego la luz y la atmósfera terminaron".

Nick y Bobbi en ningún momento se percataron de la presencia del fotógrafo. Hasta que un día se juntaron con unos amigos para escuchar el disco del recital, titulado Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More, de 1970.

Cuando vieron la portada, reconocieron la mariposa amarilla y roja que había sido llevada por uno de sus amigos, Jim "Corky" Corcoran, quien recién había vuelto de Vietnam y que también aparece en la foto, recostado a la derecha.

Hoy, esa foto está en la mesa de la cocina de Nick y Bobbi.

"La miro todos los días", dijo Bobbi. "Conocí a Nick, nos enamoramos y fue el comienzo de la mejor parte de mi vida".