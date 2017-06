Dejaron plantada a Nai Awada… ¡otra vez!

“El hijo de la Bomba Tucumana me dejó plantada”, denunció, muy fiel a su estilo, Nai Awada. “Ayer iba a salir con Tyago y me plantó, dijo que me iba a pasar a buscar tipo 9, y no me habló, ni me mando ningún mensaje y me fui a mi casa”, reveló en entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Según trascendió, el cantante de cuarteto la plantó por… Barby Silenzi!

En diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli confesó sus sentimientos hacia el hijo de La Bomba Tucumana: “Tyago a mi me encanta, me gusta como para salir”. Reveló entonces cómo llegó a conquistarla: “Me endulzó un poco, me enamoró, así que vamos a ver qué pasa, no me voy a rendir tan fácil. Le mandé un mensaje hoy: ‘te doy otra oportunidad, invitame a salir’”, precisó en comunicación con el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Asimismo, enfatizó que “me encanta ‘El Bombo’ (Tyago Griffo), me parece hermoso, me veo novia, me veo besándolo día y noche”. “En los cortes no sabés cómo me agarraba, me llevaba de un lado para otro, me daba un beso en la mejilla”, reveló. Al tiempo que contó que “a Gladys le dije suegra, me va a comer viva. Imaginate un domingo familiar con Juliana (Awada), Mauricio (Macri), La Bomba (Tucumana), y mi papá (Alejandro Awada), bromeó,e insistió “pero bueno, me parece un pibe hermoso, y me auguro bien con él”.

Acerca del motivo por el cual Tyago la plantó, hipotetizó que “igual se me ocurre que como él baila con Barby Silenzi, y me vincularon a Fran Delgado, por ahí tiene un problema. Ayer me sacaron una foto con Fran en la puerta de su casa. Pero somos amigos, me parece un pibe recontra fachero, y hay como una tensión sexual, pero no me interesa nada con él”, aclaró sobre Delgado.

“Fran es un pibe re contenedor, él estuvo en un reality, y me bancó porque tuve un problema porque me cruce con (Marcelo) Polino porque me puso re mala nota en la cumbia. Y él me ayudó un montón porque yo todavía no entiendo este ritmo de exposición, no me acostumbro”, admitió.

Por otra parte se refirió a su participación en Bailando por un Sueño y tuvo un sincericidio sobre sus compañeros: “(Fernando) Bertona me parece un tarado, pero Sol Pérez me sorprendió, es una piba divina mal, viene re de abajo. (Noelia) Marzol también me encantó, (José María) Muscari me sorprendió también”, reconoció.

También hizo referencia a la previa entre el director teatral (José María Muscari) y la modelo, donde el primero destapó la relación de esta última con Fabián Cubero y criticó que “pero no me gustó en la previa porque la expuso mucho a Noelia, aunque ella me dijo que está todo bien”.

Por último, habló de cómo se siente con su participación en el Bailando: “Todo el mundo quiere que me peleé con Moliniers y te juro que no va a pasar, me dice de todo eh, pero yo lo escucho, y tomo todo lo que me dice, porque tiene 80 Bailandos encima, y me aporta mucho”. “Ahora estoy con clases de jazz, con gimnasio, con acrobacia, dejo todo en el Bailando, es demasiado lo que dejo en lo físico y emocional, no me pueden poner dos puntos más que el Dipy”, concluyó.