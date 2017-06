Video: así echó un policía a un "trapito" en Palermo

Un policía porteño le prohibió a un "trapito" cobrar por cuidar los automóviles en una calle de Palermo. "Acá nadie va a cobrar un mango, acá el estacionamiento es libre", le dijo el uniformado.

El hecho fue grabado desde un teléfono celular. "Acá es mi cuadra y la manejo yo. Acá no hay lugar medido, no hay nada. No se cobra y listo. No me importa que digas que hace 20 años estés acá".

El "trapito" no quedó registrado en la filmación. Pero se escucha una voz que le responde al policía: "Andá de Libertador para allá".

En un momento de la charla, el uniformado dijo: "¿Querés mis datos?", y le muestra su placa y agregó: "Anda y denunciame".