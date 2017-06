Indignación en Alvear por la golpiza que recibió una pareja en un asalto

Una pareja mayor fue asaltada la mañana de este jueves en General Alvear y sufrió diversas lesiones en el cuero cabelludo. Tras el asalto, personal policial capturó a tres sospechosos (dos son familiares) y uno de ellos, de acuerdo con otra víctima de la inseguridad que lo reconoció, participó de un robo hace poco más de tres meses en su casa y le sustrajo armas de fuego. Indignada, se expresó en las redes sociales y aseguró que el hoy detenido debería haber estado preso.

Lo cierto es que, a las 11.30, una pareja dueña de un almacén recibió la visita de un par de asaltantes armados. Las víctimas, Gervasio Constanzo y Ana Ubago, de 74 y 76 años, respectivamente, con domicilio en el barrio San Carlos, en Libertad y Chacabuco, fueron atacadas salvajemente por los delincuentes. Un joven que se encontraba en el lugar, que sería su nieto, también sufrió diversas lesiones en el rostro.

Por las heridas que sufrieron con las culatas de armas de fuego, que le provocaron un importante sangrado, las víctimas de este hecho debieron ser atendidas en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Tras el asalto, varios fueron los usuarios de la red social Facebook que se quejaron por la inseguridad en Alvear. Y uno de ellos fue Andrés Vavrik, quien escribió en su perfil luego de reconocer a uno de los acusados de participar del asalto en la despensa de la familia Constanzo.

De acuerdo con Vavrik, uno de los detenidos es Gustavo Redemi, quien le robó en su casa, ubicada en zona rural, hace más de tres meses y le sustrajo algunas armas de fuego.

De acuerdo a la víctima, a pesar de las pruebas que presentó, como testigos y cámaras de seguridad, el sospechoso fue liberado. Por eso, cuestionó el accionar de la Justicia, debido a que, a su entender, el hoy detenido "debería haber estado en la cárcel", dijo a El Sol.

“El tipo que robo en mi casa (Gustavo Redemi) hoy asaltó a mano armada una despensa. Les gatillo dos veces a los viejitos dueños del negocio, como los tiros no salieron, les partió la cabeza a culatazos a ellos y al nieto que justo entró. SI REDEMI HUBIERA ESTADO PRESO, hoy no pasaba esa desgracia. Esos pobres viejos no sólo son víctimas de Redemi, son víctimas también de La fiscal Verdun y el Juez Olmedo, que permitieron que ese tipo siga suelto. Estoy indignado...”, escribió Vavrik en Facebook

La información policial sostiene que los detenidos fueron Betiana Lucero (25), Gustavo y Rolando Redemi, de 39 y 18 años, respectivamente, quienes cayeron en Circunvalación, entre Alpatacal y Chacabuco. A uno de ellos le hallaron una pistola calibre 9 milímetros con 13 proyectiles punta hueca, los que atraviesan chalecos antibalas.

El arma secuestrada con balas punta hueca.