Cornejo trató de "picudos y demagógicos" a los kirchneristas mendocinos

De cara a las elecciones PASO de agosto, los frentes electorales ya están conformados. La sorpresa, sin dudas, fue que la ex presidenta Cristina Kirchner competirá por fuera del partido justicialista. Ante esto, el gobernador Alfredo Cornejo apuntó contra los dirigentes k locales y su decisión de no seguir los pasos de la ex mandataria.

"Una de las personalidades más fuerte en la política es la ex presidenta que se presenta por afuera del partido político. Sin embargo en Mendoza, el kirchnerismo que es muy picudo en los discursos y demás y que siempre están hablando de los pobres - bien demagógico en su discurso- y que cristina es su líder, cuando les tocan el bolsillo y son sus 'carguitos' no abandonan el partido como ella sino que quedan adentro del partido justicialista", sentenció Cornejo.

El mandatario fue lapidario con los dirigentes K y agregó: " Si tuviesen tanta convicción kirchnerista no lo harían dentro del PJ. Sin embargo, participan ahí porque no quieren perder la protección de un partido importante".