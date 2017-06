Poly, la arquera más temida por los varones

Paula Martín, de 12 años, es, por estos días, la figura mendocina del hockey sobre patines. La arquera de IMPSA, ataja para el equipo masculino y femenino, y se encuentra en el foco de la escena porque en la liga de hombres, no quieren que ataje por su gran calidad.

La historia es extraña, una rareza. La categoría 2005 de IMPSA se quedó sin arquero y acudió a la guardameta de su equipo femenino. Poly, como es conocida en el club, fue aceptada bajo una excepción en la Asociación Mendocina de Patín, luego de una votación de delegados. Sin embargo, el gran nivel de la niña sorprendió a todos y, tras haberse quedado con la valla menos vencida, pidieron que se anulara la excepción solicitada.

El hecho fue llevado a cabo y derivó en una nueva complicación para el equipo de Godoy Cruz que, sin un portero, no puede presentarse a disputar los encuentros. Tras los hechos suscitados, miembros y padres de los jugadores de la entidad, comenzaron con una campaña en Facebook para poder reintegrar a Paula al equipo de hombres.

“Mi hija está haciendo el aguante porque no tenemos arquero”, explicó el papá de Poly, Leonardo Martín, al tiempo que aclaró que “mi hija sigue jugando en la categoría femenina”.

El presente de Paula Martín no es casualidad, figura en el equipo masculino y femenino, proviene de una familia afiliada al deporte de patín. Su padre fue arquero y su hermana mayor, Antonella, integra el seleccionado argentino.

“Lleva mucho tiempo formar arqueras. Soy padre de dos arqueros y también he sido arquero, conozco bien del tema y no es para nada fácil. “Paula es igual que Antonella, la hermana. Es muy competitiva, entrena con hombres, le gusta estar siempre en el mejor nivel”, aclaró Leonardo.

Respecto de la situación, el padre de la niña, comentó: “Todos los delegados que aceptaron que la niña juegue, creyeron que era un bolso puesto en el arco. Aparentemente, mi hija ataja muy bien. Entonces han quedado a dos puntos del campeón, salió la valla menos vencida y no les gusta a los padres de los otros equipos. Por eso la quieren sacar”.

“Al sacarla a ella, no la perjudican. Sino que perjudican a los otros chicos que no van a poder jugar. Creo que eso se tendría que haber hecho a principio de año o no se tendría que haber hecho”, añadió.

El caso de Martín se viralizó a través de las redes sociales y, por ello, su padre contó que recibió mensajes desde diferentes países: “En otras partes del mundo, hasta los 17 años, es mixto. Hemos recibido comentarios de Singapur, Francia, España, Italia, de India, porque ha tenido una repercusión muy grande”.

El pedido del presidente del club

Hugo Palacios, el presidente de IMPSA, reclamó la posibilidad de “revertir” la decisión adoptada por la AMP, y que permitan a Paula Martín continuar jugando para el equipo masculino para que éste pueda seguir disputando el torneo.

“Hemos pedido una a la AMP para ver la posibilidad de rever la decisión tomada en la última reunión. Después veremos”, indicó en tal sentido Palacios.

“En caso de una negativa, no podríamos jugar con la división porque no tendríamos arquero. El hockey no es un deporte multitudinario y es muy complicado encontrar muchos chicos, sobre todo, arqueros. Nos cuesta mucho formar chicos, sería una tristeza enorme que el club no pueda jugar por no tener un arquero, teniéndolo, porque Paula es arquera del club”, continuó.

Y cerró: “Estamos pidiendo que nos vuelvan a dar la excepción hasta que podamos encontrar un arquero. Creo que debe primar la cordura y que dejen seguir participando a los niños”.