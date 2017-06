Melina Lezcano habló de sus fotos hot y chats íntimos

En 2014, a nivel mundial el Celebgate reveló fotos íntimas de varias celebridades. Argentina no fue la excepción y se difundieron imágenes privadas de Melina Lezcano, líder de Agapornis –y actual participante del Bailando por un sueño–.

En Twitter se desparramaron fotos íntimas de la modelo y cantante de 25 años junto a varios chats de WhatsApp de alto voltaje. Ahora, luego del escándalo de las conversaciones entre Diego Latorre y Natacha Jaitt, Lezcano recordó el episodio.

“Me daba verguenza subirme al escenario“, recordó la cantante en Diario de Mariana y remarcó: “cuando uno no está acostumbrado es complicado“.

“Hay que cuidarse un poquito, y más que nada por respeto, si estás en pareja”, aseguró.

Chats. “No voy a entrar en el juego porque me voy a ir a la mierda“, rezaba uno de los mensajes. “Nada de lo que me mandes me va a calentar. Asi que hacés bien. Y no arranques porque te arranco a provocar yo”, se leía del otro lado.

Pero Melina redobló la apuesta: “Igual me copa dar esa imagen porque todos me tratan como a una princesita, y después se sorprenden de lo guarra que soy“.

“Es como: ‘Hay que ser una señorita en la calle y una puta en la cama‘”, seguía, elevando el nivel de ebullición del muchacho.

Hasta el momento, Melina no se expresó sobre el tema. Sin embargo, las fotos revolucionaron la red causando la locura de muchos caballeros.