Video: un empleado de United Airlines empujó al suelo a un anciano

Las autoridades de United Airlines se disculparon públicamente después que se filtró un video donde se puede ver a un empleado de la compañía empujando a un señor de 71 años que le pedía ayuda.

​El hecho ocurrió hace dos años en un aeropuerto de Houston, Texas, pero el video se filtró ahora. En la filmación, capturada por una cámara de seguridad, se ve al empleado empujar al hombre y dejarlo en el piso tirado.



Ronald Tigner, la víctima, está haciéndole un juicio a United Airlines y a los dos empleados que se pueden ver en la filmación por más de US$1 millón.

En un comunicado las autoridades de United aseguran que se trata de un accionar completamente inaceptable de un ex empleado hacia un pasajero.



"Las acciones que aquí se observando no reflejan nuestros valores fundamentales ni nuestro compromiso de tratar a todos nuestros clientes con respeto y dignidad", agregaron las autoridades según informó The Washington Post.